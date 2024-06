Genova – Nuovo temporale sulla città ed ancora precipitazioni anche piuttosto abbondanti soprattutto nella zona della ValBisagno.

Queste le previsioni di arpal per le prossime ore:

Domani, mercoledì 26 giugno 2024

Un flusso umido meridionale alimenta ancora la formazione di addensamenti localmente consistenti e deboli precipitazioni residue, in particolare sui

rilievi e nelle zone interne. Schiarite progressivamente più ampie dal pomeriggio.

Venti in mattinata deboli meridionali, fino a moderati nel pomeriggio specialmente sul Centro-Ponente e su capi esposti di Ponente

Mare poco mosso al mattino, mosso a Ponente dal po

Giovedì 27 giugno 2024

Alla mattina cielo coperto con possibili deboli piogge sparse su Centro-Ponente, nel pomeriggio schiarite su Centro-Levante per diminuzione della

nuvolosità, nuvoloso altrove

Venti deboli o moderati da Sud- SudEst su Centro-Levante, deboli da Nord Est a Ponente

Mare al mattino mosso ovunque, dal pomeriggio poco mosso a partire da Ponente in estensione a Levante