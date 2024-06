Genova – Modifiche alla circolazione dei treni – e conseguenti disagi per i cittadini – per i lavori di potenziamento infrastrutturale presso la stazione ferroviaria di Genova Brignole sono in programma dalle ore 8:00 di venerdì 28 giugno fino alle ore 4:00 di lunedì 1° luglio.

Di seguito, i dettagli comunicati da Ferrovie dello Stato:

· venerdì 28 giugno i treni regionali 22873 e 22875 (Genova Voltri – Genova Brignole) sono cancellati;

· da venerdì 28 a domenica 30 giugno alcuni treni Regionali delle relazioni Genova – Savona, Genova – Busalla/Arquata/Novi Ligure, Genova – Acqui Terme, Genova – Alessandria/Torino, Milano – Genova, Genova – Sestri Levante/La Spezia, Genova – Albenga/Ventimiglia e Genova – Piacenza – Ravenna/Rimini, sono cancellati tra le stazioni di Genova Brignole e Genova Piazza Principe o Genova Sampierdarena, alcuni modificano l’orario anche con anticipi e/o cambiano numerazione. Il treno RV 2114 da Genova Brignole a Torino P. Nuova ha origine da Genova P. Principe anche lunedì 1° luglio. Il treno Intercity 500 è cancellato da Genova Brignole a Novi Ligure dal 29 giugno al 1 luglio.

· sabato 29 giugno i treni della relazione Genova Nervi –Brignole –Voltri sono cancellati; i treni R 12074 e R 12015 della relazione Genova Brignole – Novi Ligure sono cancellati e sulla tratta interessata è istituito un servizio bus. Il Frecciarossa 9744 Venezia-Genova è cancellato da Genova Piazza Principe a Genova Brignole, il Frecciabianca 8630 Roma-Genova è cancellato da La Spezia a Genova P. Principe e il Frecciabianca 8626 Roma-Genova anticipa gli orari da Roma a Genova Piazza Principe. Il treno Intercity 687 è cancellato da Genova P. Principe a La Spezia C.le e l’Intercity 518 anticipa orari da Roma a Ventimiglia;

· sabato 29 e domenica 30 giugno alcuni treni Regionali delle relazioni Ventimiglia/Imperia/Alassio/Albenga/Savona – Genova/Sestri Levante/La Spezia e La Spezia/Sestri Levante – Genova/Milano sono cancellati totalmente o parzialmente tra Savona o Cogoleto e Genova Sestri Ponente e/o Sestri Levante/Recco/Genova Nervi/Genova Quarto – Genova, alcuni treni modificano l’orario anche con anticipi, prolungamenti e/o cambiano numerazione. Nelle tratte interessate alle modifiche alla circolazione dei treni sono istituiti servizi bus. Il treno Intercity 519 è cancellato da Novi Ligure a Genova Brignole. La notte 29/30 giugno i treni Intercitynotte 796, 799 e 1963 modificano l’orario anche con anticipi;

· domenica 30 giugno i treni regionali 12121 e R 12116 Genova – Acqui Terme sono cancellati e sulla tratta interessata è istituito un servizio bus; i treni R 22977 e R 22978 della relazioni Sestri Levante – La Spezia Migliarina sono cancellati. Il Frecciarossa 9710 Genova-Venezia è cancellato da Genova Brignole a Genova Piazza Principe e il Frecciabianca 8601 è cancellato da Genova Piazza Principe a La Spezia. Il treno Intercity 652 è cancellato da La Spezia a Genova P. Principe