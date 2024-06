Lavagna (Genova) – Ha rotto il finestrino di una vettura parcheggiata ed ha iniziato a rovistare all’interno. Il ladruncolo è stato però avvistato dai carabinieri che sono subito intervenuti.

E’ successo all’alba di questa mattina, in via Aurelia, nella frazione di Cavi di Lavagna e un 25enne con numerosi precedenti di polizia è stato arrestato per furto aggravato su autovettura in concorso e resistenza a pubblico ufficiale.

Il ragazzo, infatti, colto sul fatto mentre rovistava all’interno di un’autovettura di proprietà di una donna 48enne del posto ha cercato di passare gli oggetti rubati ad un complice che li ha però abbandonati fuggendo.

La refurtiva è stata così ritrovata nelle vicinanze e riconsegnata alla legittima proprietaria Poco dopo i carabinieri hanno trovato altre due autovetture, parcheggiate poco distanti, con la serratura forzata presumibilmente dallo stesso ladruncolo.