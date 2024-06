Chiavari – Hanno assistito al furto di un telefono cellulare ai danni di una bagnante che era andata a tuffarsi in mare ed hanno chiamato il 112 restando collegati per spiegare dove stavano fuggendo i responsabili. E’ successo nel tardo pomeriggio di ieri in uno stabilimento balneare di corso Colombo.

I carabinieri della locale stazione sono stati allertati da alcuni bagnati che avevano assistito al furto del cellulare di una frequentatrice dello stabilimento, una 33enne residente in zona, da parte di un gruppo di persone. Giunti sul posto, i militari hanno rintracciato il piccolo gruppo, che era ancora presente nello stabilimento balneare, e, seguito accertamenti, hanno scoperto che il furto era stato consumato materialmente da un’unica persona ovvero un 34enne cittadino egiziano, con precedenti di polizia, che è stato fermato e denunciato per furto aggravato. Il cellulare è stato ritrovato in spiaggia, occultato sotto un cumulo di sabbia, e riconsegnato alla proprietaria.