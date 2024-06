Genova – Grave incidente, questa sera, intorno alle 22, in via San Quirico, nell’omonimo quartiere genovese.

Dalle prime informazioni sembra che una moto ed un’auto si siano scontrate per cause da accertare nella zona di via Gallesi.

La strada è bloccata e sul posto si registrano disagi per il traffico.

Sul posto stanno accorrendo i mezzi di soccorso, l’automedica e la polizia municipale

notizia in aggiornamento