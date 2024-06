Genova – Fuochi d’artificio alla Foce, questa sera, per la conclusione della Fiera di San Pietro.

A partire dalle 23, infatti, è stato organizzato uno speciale spettacolo pirotecnico per salutare la tradizionale festa del santo pescatore.

L’appuntamento è sul lungomare di corso Italia e la postazione di lancio dei fuochi è stata allestita sotto il depuratore di Punta Vagno che, quindi, risulterà come “cuore” dell’evento.

Ovviamente non sarà possibile assistere allo spettacolo troppo da vicino ma tutta la zona di corso Italia lato Foce dovrebbe permettere un’ottimo punto di osservazione.