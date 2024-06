Genova – Ha perso il controllo dell’auto che, dopo aver urtato il guard rail, si è ribaltata su un fianco. Momenti di paura ma fortunatamente nessuna ferita grave, ieri notte, per un trentenne protagonista di un grave incidente sull’autostrada A10 Genova – Ventimiglia. L’uomo stava rientrando a casa intorno alle 4 quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della vettura e si è ritrovato prigioniero dell’auto ribaltata.

Fortunatamente, dopo qualche momento di comprensibile confusione, l’uomo è riuscito ad uscire da solo dalla vettura mentre sul posto arrivava l’ambulanza e la pattuglia della polizia stradale.

L’incidente è avvenuto tra Voltri e Pegli e l’autostrada è stata chiusa per consentire le operazioni di soccorso e di bonifica ad opera dei vigili del fuoco che hanno sollevato la vettura e l’hanno rimessa sulle ruote per il successivo spostamento con il carro attrezzi

Il conducente ha invece rifiutato il ricovero in ospedale per accertamenti ma è stato sottoposto al test per l’eventuale accertamento del consumo di alcol o sostanze stupefacenti. Un automatismo in caso di incidente.

In corso la ricostruzione della esatta dinamica dell’incidente ma al momento non risultano coinvolti altri veicoli.

(foto di Archivio)