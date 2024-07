Genova – Ancora caos e disagi lungo l’A10 Genova-Ventimiglia dopo l’incidente che si è verificato questa mattina sul ponte San Giorgio. Nel primo pomeriggio odierno, un camion avrebbe preso fuoco nel tratto compreso tra il casello di Arenzano e quello di Genova Pra’ in direzione del capoluogo.

L’incendio sarebbe scoppiato mentre il mezzo si trovava in una piazzola di sosta e fortunatamente non si registrano persone rimaste ferite. Sul posto le forze dell’ordine e i vigili del fuoco, impegnati nel domare le fiamme.

Nonostante il camion non si trovasse sulla carreggiata, la grande quantità di fumo sprigionata e la presenza di curiosi stanno causando pesanti disagi alla circolazione: due chilometri di coda di registrano in direzione levante e altrettanti in direzione ponente.