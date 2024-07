Genova – Una donna di 52 anni di nazionalità bosniaca è stata arrestata dai carabinieri nel centro storico del capoluogo ligure.

La 52enne era ricercata in tutta Europa per diversi reati commessi in Olanda: tra questi, rapina a mano armata, traffico di essere umani e reati contro la sicurezza e l’ordine pubblico.

L’allarme è scattato quando la donna ha prenotato una stanza presso un Bed and Breakfast del centro storico. Sul posto sono giunti i carabinieri, che hanno fatto scattare l’arresto e l’hanno trasportata al carcere di Pontedecimo.