Il mese di luglio si apre ancora con flussi di aria umida sul Nord Italia a causa dello spostamento di una vasta area depressionaria verso il Centro-Est Europeo. Attesa quindi ancora nuvolosità bassa e qualche piovasco, oltre allo sviluppo di temporali nelle ore pomeridiane.

Gli esperti meteo non escludono anche un veloce passaggio perturbato per metà settimana.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Lunedì 1 Luglio 2024

Nelle prime ore della mattinata nuvolosità irregolare sul centro della regione con qualche piovasco, più probabile sulla fascia pedecollinare e tra Voltrese e Savonese.

Nuvolosità meno serrata sugli estremi di regione.

A partire dalle ore centrali la nuvolosità tenderà a dissiparsi grazie alla radiazione solare crescente, portando schiarite anche sul settore centrale.

Nel tardo pomeriggio è possibile lo sviluppo di un temporale tra le Alpi Marittime e le Alpi Liguri che, sospinto dalle correnti in quota da N/NO, tenderà a sconfinare sul tratto costiero compreso tra l’Imperiese e il Savonese occidentale entro sera.

Venti moderati dai quadranti meridionali, locali rinforzi fino a tesi al largo.

Mare molto mosso, in calo a mossi in serata con onda da SO.

Temperature minime stazionarie in costa e in lieve calo nell’entroterra , massime in diminuzione sulla costa e stazionarie sui versanti padani

Sulla costa temperature minime tra +18/+22°C e massime tra +23/+26°C

Nell’interno temperature minime tra +10/+20°C e massime tra +19/+28°C