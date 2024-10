Genova – Il corpo senza vita di un uomo è stato ritrovato tra gli scogli della passeggiata Anita Garibaldi di Nervi, nel levante genovese.

Il macabro ritrovamento è stato fatto da persone che si trovavano in mare perché pare che il corpo non fosse visibile dalla passeggiata e quindi potrebbe trovarsi sul posto già da tempo.

La Guardia Costiera e il 118 sono intervenuti nella zona del locale “Marinella” e hanno recuperato il cadavere per il successivo trasporto in Obitorio dove resterà a disposizione del medico legale per l’autopsia che accerterà le cause del decesso ed eventuali informazioni utili al riconoscimento.

Ricerche per trovare i documenti della vittima e tracce che possano far ricostruire quanto avvenuto e se la persona sia caduta in mare, se sia vittima di un malore durante un bagno o ancora, se sia tolta la vita. Sul caso ingada la Squadra Mobile e la Polizia Scientifica e al momento non viene esclusa alcuna pista investigativa.