Genova – Il sindaco Marco Bucci nuovamente ricoverato in ospedale. Il primo cittadino si trova nel reparto di cardiologia del Galliera e questa volta il ricovero non riguarderebbe il recente intervento per la rimozione di un tumore al volto e neppure le delicate cure che gli sono state prescritte per contrastare una eventuale recidiva.

Secondo le prime informazioni Bucci sarebbe stato sottoposto ad esami e al posizionamento di uno stent, una sorta di “molla” che mantiene aperte le coronarie e i vasi sanguigni che vengono colpiti da cardiopatie.

Come sempre accade in questi casi la corsa alle indiscrezioni è partita di slancio costringendo a precisazioni e note stampa come quella diffusa dall’ospedale Galliera appena la notizia ha iniziato a circolare.

“Il sindaco Marco Bucci – scrivono i medici del Galliera – in data odierna è stato ricoverato per eseguire coronarografia programmata presso il reparto cardiologia dell’E.O. ospedali Galliera di Genova. È stato posizionato uno stent e domani verrà dimesso”.

Di fatto una conferma del fatto che il sindaco Bucci sembra in buone condizioni di salute.

Lunga la serie di messaggi di incoraggiamento e vicinanza dal mondo politico ad iniziare dal presidente ad interim della Regione Liguria Alessandro Piana che ha diffuso una nota nella quale si rivolge al Sindaco della città di Genova.

“Al sindaco di Genova Marco Bucci auguro, da parte mia e di tutta la giunta regionale, una pronta guarigione così da poter tornare il prima possibile al lavoro per la sua amata Genova, con la solita grinta che lo contraddistingue. Siamo certi che, grazie alla sua forza e alle cure dell’equipe medica del Galliera, questo accadrà molto presto”