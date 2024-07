Pieve di Teco (Imperia) – Incidente mortale nel tardo pomeriggio di oggi, sulla strada statale 28 del Colle di Nava. Per cause ancora da chiarire un motociclista ha perso il contrllo del mezzo finendo a terra e morendo sul colpo.

Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso del 118 e i carabinieri ma per l’uomo non c’era più nulla da fare, troppo gravi le lesioni riportate nell’impatto.

La statale 28 è stata chiusa per consentire le operazioni di soccorso e per le successive bonifiche.

In corso la ricostruzione dell’esatta dinamica dell’incidente ma da quanto emerso non sarebbero coinvolti altri veicoli.