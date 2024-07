Genova – Un’auto ha preso fuoco all’interno della galleria Torbella, sull’autostrada A7 Genova – Milano, in direzione Genova.

Gli occupanti sono riusciti a mettersi in salvo prima che il denso fumo sprigionatosi, impedisse la visibilità.

I Vigili del fuoco sono accorsi con due squadre. Una da Bolzaneto e la seconda dal distaccamento Mario Meloncelli, con in supporto dalla sede centrale del carro autoprotettori per la riserva di aria respirabile. Una volta avuta ragione della fiamme è stato possibile riaprire il transito ad una corsia