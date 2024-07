Sestri Levante (Genova) – E’ di quattro feriti fortunatamente non gravi il bilancio dell’incidente avvenuto ieri sera sull’autostrada A12 Genova – Livorno all’altezza della stazione di servizi di Sestri Levante, in direzione Genova.

Per cause ancora in via di accertamento un pullman Flixbus ha tamponato un’auto che lo precedeva mandandola contro il guard rail.

Sul posto sono intervenute diverse ambulanza inviate dal 118 a seguito delle segnalazioni dell’incidente da parte di altri aiutomobilisti di passaggio.

Le 4 persone ferite sono state trasferite in ospedale per accertamenti ma le loro condizioni non sono gravi.

Il traffico ha subito rallentamenti sino alla rimozione delle vetture incidentale.

(Foto di Archivio)