Il campo di alta pressione di origine africana resta stabile sul Mediterraneo proteggendo l’Europa meridionale e l’Italia dall’arrivo di perturbazioni di origine atlantica. In Liguria ancora condizioni di tempo stabile e soleggiato, almeno fino a venerdì, quando un leggero disturbo in quota lambirà le Alpi, portando ad un aumento della nuvolosità.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Giovedì 11 Luglio 2024

Giornata ampiamente soleggiata, con possibilità di qualche nube in mattinata sul levante costiero e formazione di sporadici cumuli nel corso della giornata in prevalenza nell’entroterra della regione.

Venti deboli a regime di brezza.

Mare mosso in mattinata davanti all’Imperiese, in scaduta nel corso della mattinata. Poco mosso altrove.

Temperature minime stazionarie o in lieve calo in costa, massime stazionarie o in lieve calo.

Sulla costa temperature minime tra +19/+23°C e massime tra +25/+29°C

Nell’interno temperature minime tra +13/+19°C e massime tra +22/+30°C