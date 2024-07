Genova – Un grave incidente si è verificato poco prima della mezzanotte in piazza Metastasio, dove un uomo a bordo di una moto avrebbe perso il controllo del mezzo e si sarebbe schiantato contro un muro.

Secondo i primi rilievi effettuati dalle forze dell’ordine giunte sul posto nei minuti successivi al sinistro stradale, non sarebbero rimasti coinvolti altri veicoli. Rimane da chiarire la dinamica di quanto accaduto.

Il centauro sarebbe rimasto ferito in maniera grave, riportando diversi traumi e ferite a seguito dello schianto. Per lui si è reso necessario il trasporto all’ospedale Villa Scassi in codice rosso, quello di maggiore gravità.