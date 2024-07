Castiglione Chiavarese (Genova) – Sono proseguite per tutta la notte le ricerche di Walter Coppello, l’uomo di 55 anni scomparso di casa mercoledì 10 luglio da Velva, frazione del comune di Castiglione Chiavarese, nell’entroterra ligure.

Squadre dei vigili del fuoco, del soccorso alpino e della protezione civile hanno setacciato sentieri e strade alla ricerca dell’uomo di cui non si hanno più tracce.

I Vigili del Fuoco stanno coordinando le operazioni di ricerca con personale cinofilo e pilota di drone.

Walter Coppello ha 55 anni, è alto 1,76, di corporatura normale e calvo. Al momento della scomparsa indossava pantaloni scuri e camicia a mezze maniche azzurra con righe gialle

Chi dovesse avvistarlo o avesse informazioni utili al suo ritrovamento dovrebbe chiamare il 334 6844434 possibilmente restando in contatto visivo con la persona per poter segnalare i suoi spostamenti.