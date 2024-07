Genova – Nelle prossime settimane sono in programma dei Treni Turistici speciali che permetteranno di aumentare i collegamenti tra Milano e alcune località turistiche della Riviera Ligure, della Costa Azzurra e della Versilia.

Si amplia ulteriormente l’offerta commerciale di FS Treni Turistici Italiani.

Ai nastri di partenza dalla stazione di Milano ben due treni Espressi appositamente ideati per collegare il capoluogo lombardo con alcune tra le più rinomate destinazioni turistiche, ovvero la Riviera Ligure e, dal 4 agosto al 1° settembre, la Costa Azzura fino a Nizza, e la Versilia fino a Livorno.

L’Espresso “Riviera” è il collegamento diurno che attraversando la meravigliosa Riviera dei Fiori consente di arrivare fino in Francia con fermate a Mentone e Monaco-Principato di Montecarlo e Nizza.

Il treno viaggerà ogni sabato e domenica di agosto e settembre a partire dal 3 agosto con partenze da Milano Centrale alle ore 7.35 e arrivo a Nizza alle 13.58. Previste fermate intermedie nelle stazioni di Pavia, Genova P. Principe (a. 09.49 p. 10.00), Varazze (10.34), Savona (10.44), Albenga (11.25), Alassio (11.33), Diano (11.44), Imperia (11.48), Sanremo (12.03), Bordighera (12.14), Ventimiglia (12.22), Menton (13.26), Monaco-Monte-Carlo (13.38).

Il ritorno da Nizza è previsto alle ore 17.12 con arrivo a Milano Centrale alle 23.40.

L’Espresso “Versilia” è il treno diretto e diurno che da Milano raggiunge alcune tra le più belle località delle Cinque Terre liguri, per poi aprire le porte a Pisa ed alle splendide spiagge della Versilia. Un mondo di arte e cultura, appassionanti attività come surf e biking, indimenticabili escursioni e, naturalmente, la straordinaria tradizione eno-gastronomica ligure e toscana.

Il treno viaggerà ogni martedì e giovedì dal 6 agosto al 26 settembre con partenza prevista da Milano alle ore 10.35 e arrivo a Livorno Centrale alle 15.42. Previste fermate intermedie nelle stazioni di Pavia (p. 11.11), Genova Piazza Principe (a. 12.17 p. 12.19), S. Margherita Ligure-Portofino (13.10), Monterosso (14.03), Corniglia (14.12), Riomaggiore (14.18), Carrara-Avenza (14.44), Massa Centro (14.51), Forte dei Marmi (14.57), Pietrasanta (15.01), Camaiore Lido-Capezzano (15.03), Viareggio (15.07), Torre del Lago-Puccini (15.12), Pisa (15.28).

Il ritorno da Livorno Centrale è previsto alle ore 16.50 con arrivo a Milano Centrale alle 23.05.

A bordo dei treni espressi di FS Treni Turistici Italiani i viaggiatori potranno apprezzare il comfort di viaggio garantito dalle ampie poltrone in compartimenti salottino di prima e seconda classe, che ospitano fino a sei persone, che offrono comodità e privacy.

Esclusiva carrozza ristorante a disposizione dei passeggeri con menù e piatti che seguono la stagionalità e la tipicità della cucina made in Italy e bar di bordo, sempre aperto, per vivere in convivialità e svago qualsiasi momento del viaggio.

Carrozza speciale dotata di ampi spazi attrezzati, costantemente vigilata, per il comodo e sicuro trasporto di biciclette, equipaggiamento sportivo e grandi bagagli.

Ed ancora: accoglienza dedicata al binario di partenza, gestione con staff ad hoc di bagagli, bici e attrezzature sportive.

A bordo di tutti i convogli di FS Treni Turistici Italiani gli animali domestici sono i benvenuti a bordo.

I biglietti per viaggiare a bordo di Espresso Riviera ed Espresso Versilia sono acquistabili sul sito www.fstrenituristici.it e su tutti i canali di vendita di Trenitalia, app, biglietterie di stazione e self service.

Per maggiori informazioni è a disposizione il numero di telefono 337 1481776, l’indirizzo di posta elettronica info@fstrenituristici.it e le fanpage sui principali social network“.