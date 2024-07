Genova – Un incidente si è verificato nel corso della notte tra martedì e mercoledì per le strade del quartiere genovese di Quezzi.

Poco prima delle ore 2:00, in via Fontanarossa, un uomo ha perso il controllo dell’auto che stava guidando. La vettura ha toccato un’altra macchina parcheggiata a lato strada e si è improvvisamente ribaltata. Il conducente è riuscito ad uscire in maniera autonoma dall’abitacolo e non ha riportato ferite.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118 intervenuti per precauzione, si sono portati anche i vigili del fuoco e la polizia locale. L’uomo è stato sottoposto all’alcol test, che ha dato esito negativo. Secondo quanto emerso, a causare l’incidente sarebbe stato un colpo di sonno.