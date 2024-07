Genova – Una nuova ondata di calore, con temperature sopra i 30 gradi centigradi, è prevista per la giornata di oggi, giovedì 18 luglio 2024 e per domani, venerdì 19 luglio e il Ministero della Salute ha emesso per queste due giornate una allerta “bollino giallo”.

Temperature alte e percentuali di umidità altrettanto alta faranno percepire temperature ben superiori debilitando le persone più fragili.

Alle persone anziane, ai bambini e alle persone con malattie croniche è vivamente sconsigliato uscire nelle ore più calde e si raccomanda di bere in abbondanza, possibilmente acqua e di mangiare cibi non particolarmente elaborati e grassi.

In caso di malessere contattare il proprio medico curante.

Queste le previsioni meteo per le prossime ore.