Genova – E’ prevista un’altra giornata nera, per oggi, martedì 23 luglio, per il traffico stradale ed autostradale da e per il ponente genovese. La causa l’arrivo e la partenza delle auto di chi parte e arriva dalle vacanze in traghetto.

Il flusso in entrata e in uscita dal porto per le partenze e gli arrivi rischia di mandare in tilt anche oggi la viabilità ordinaria che dal ponente porta al centro città ma anche le autostrade A10 e A7 in direzione Genova.

La polizia locale ricorda che fino alle ore 13 è previsto traffico intenso in zona via Balleydier, Via Albertazzi Via Di Francia e limitrofe per afflusso vacanzieri agli imbarchi traghetti; dalle ore 13 fino alle ore 22 è previsto traffico sostenuto