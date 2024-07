Pieve di Cadore (Belluno) – Una tragedia che ha coinvolto una 34enne genovese si è verificata nel tardo pomeriggio di ieri sul Vallon del Froppa, nel bellunese.

La giovane, che faceva parte di una comitiva composta da altre due donne e da tre uomini, si trovava nella parte alta del Vallon del Froppa insieme ad un’amica, quando sarebbe stata improvvisamente travolta da un grosso masso che si era appena staccato dalla parete rocciosa di fronte.

Immediata la chiamata ai soccorsi, che sono intervenuti poco dopo. I soccorritori sono riusciti a portare in salvo le cinque persone, trasportate all’ospedale in stato di choc. Difficili, invece, le operazioni di recupero della salma della donna, per la quale – purtroppo – non c’è stato più nulla da fare.