Stella (Savona) – Si è trovato il cinghiale in mezzo alla strada alla fine di una curva e non ha potuto far nulla per evitarlo. Brutta avventura per un motociclista che ieri notte, intorno all’una e mezza, percorreva la strada che conduce a Stella, nel savonese. L’uomo ha cercato di evitare l’animale in mezzo alla strada ma non ci è riuscito e l’impatto è stato inevitabile.

Ad avere la peggio è stato il centauro che è volato dalla moto cadendo rovinosamente a terra. Nell’urto ha riportato diverse fratture e ferite ed un forte trauma toracico.

Fortunatamente è stato soccorso da un’altro veicolo che stava passando e che ha allertato il 118 consentendo un rapido soccorso.

L’uomo è stato stabilizzato e poi trasferito in ospedale in codice giallo.

Nella notte è stato sottoposto a diversi esami di controllo e alle cure necessarie per le fratture.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute anche le forze dell’ordine che hanno accertato che l’animale è riuscito a fuggire senza riportare ferite troppo gravi.

Guarito dalle ferite, il motociclista dovrà affrontare il difficile iter per ottenere il rimborso dei danni subiti dalla Regione che è responsabile per la fauna selvatica e per i danni che può causare.