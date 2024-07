Genova – I lavori in piazza Dante stanno per partire e per alcuni mesi cancelleranno un centinaio di posti per moto e scooter. Il tam tam degli appassionati (e forzati) delle due ruote trasmette ininterrottamente l’ennesimo “colpo” alla già complessa e difficile situazione parcheggi per le due ruote.

Dopo la cancellazione di un centinaio di posti per moto e scooter in via XII ottobre, infatti, sul popolo delle 2 ruote si sta per abbattere un’altra tragedia, figlia dei lavori per la ristrutturazione e la modifica della viabilità di accesso alla Casa di Colombo e a ciò che resta dell’antica strada che conduceva alla Porta Soprana ed alle mura della città.

Lavori che partiranno il 31 luglio e che, nella migliore delle ipotesi, dovrebbero concludersi a fine marzo del 2025.

Una “batosta” per chi, già ora, fatica a trovare un posteggio e, il più delle volte, è costretto alla “roulette russa” del divieto di sosta a rischio sanzione.

La città se ne avvantaggerà certamente ma per i motociclisti è una sciagura perché trovare un posteggio dopo le 9 del mattino, in centro, è impensabile per un automobilista ma sta diventando sempre più complesso.

Per questo motivo le associazioni dei motociclisti chiedono che vengano temporaneamente sospesi i posteggi riservati alle moto e scooter elettrici e che vengano liberalizzati altrettanti posteggi ricavati nei posteggi a pagamento che utilizzano aree pubbliche o che hanno contratti con il comune.