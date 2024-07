Genova – Il degrado avanza inarrestabile anche nella delegazione di Pegli e ad esserne sempre più convinti sono gli stessi amanti del quartiere un tempo fiore all’occhiello del ponente cittadino.

I “segni” aumentano di giorno in giorno ma alcuni fanno arrabbiare i Cittadini più di altri.

E’ il caso della fontanella presente sul lungomare, luogo frequentatissimo e ben in mostra eppure apparentemente “dimenticato”. Le erbacce l’hanno avvolta mesi fa e lentamente ma inesorabilmente, la stanno inghiottendo, contando su sfalci sempre più rarefatti e cura dei particolari che ormai sembra essere svanita come la “magia” di quei tempi in cui ci si stupiva per l’ondata di energia che aveva scosso dal decennale letargo uffici ed ufficetti.

“Non possiamo considerarla altro che sciatteria – spiegano i segnalatori – perché attorno ci puliscono. Ci spazzano e tolgono cicche e rifiuti gettati dai soliti incivili. Non capiamo cosa costi strappare un pò d’erba per liberare la fontanella”.

C’è chi sostiene che siano “competenze diverse”, chi che ad occuparsene dovrebbe essere un settore del Comune e chi, invece, che manchi la segnalazione al Municipio.

Fatto sta che le erbacce crescono, allevano generazioni di zanzare tigre e di certo non sono un bel biglietto da visita per il quartiere e la città tutta.

Segnalazione inviata alla Redazione

Potete scrivere a redazione@liguriaoggi.it

O via whatsapp al 351 5030495