Genova – Salta la riunione della commissione comunale sul progetto ferroviario di potenziamento della linea del Campasso,a Certosa e i comitati scendono sul sentiero di guerra.

La notizia del rinvio della prevista riunione, “sconvocata” 12 ore prima per impossibilità di RFI e Cociv a partecipare, ha fatto infuriare gli abitanti di Certosa e i rappresentanti dei Comitati che si battono per miglioramenti e trasparenza nell’avanzamento dei lavori.

“Troviamo vergognoso ed irrispettoso – spiegano i comitati – ricevere la mail (riportata sotto) che a sole 12 ore della convocazione della Commissione, la stessa venga “sconvocata” perchè i sig. di RFI E COCIV non potranno presenziare. Non pensavamo che le decisioni assunte da una Giunta e da una Commissione Comunale potessero essere ribaltate dai voleri di RFI e Cociv”.

I comitati fanno presente che la decisione di convocare questa commissione “era stata decisa durante quella “passeggiata dei consiglieri comunali” che erano venuti a vedere come proseguivano i lavori nei cantieri della metropolitana e RFI, confermando che i Comitati e le varie Associazioni sarebbero stati convocati per portare le loro osservazioni”.

“Sinceramente ci sentiamo offesi – prosegue la nota dei comitati – e in qualche modo anche irrisi, ma non per noi che ormai ci abbiamo fatto il callo, ma per tutti i Certosini che aspettavano di avere quelle risposte alle domande che da tre anni si stanno ponendo. Ed è inutile che il vice sindaco si senta meravigliato dai “toni” della consigliera comunale Cristina Lodi, che portava, nel suo intervento queste nostre rimostranze”.

“Signor Vice Sindaco – proseguono i cittadini – pur riconoscendo “il suo metterci la faccia” Certosa è stufa di subire tutto questo e vuole essere rispettata come vengono rispettati alcuni quartieri a Levante, ma stia pur certo che la nostra voce si farà sentire perché noi non molliamo e uniti andremo avanti”.

Il testo della mail: la commissione convocata per il giorno 31.07.2024 alle ore 09.30 avente ad oggetto “Osservazioni a seguito del sopralluogo della commissione 1-5 del 19.07.2024 in merito al progetto ferroviario di potenziamento della linea del Campasso” è sconvocata stante la comunicata indisponibilità a partecipare ai lavori dei tecnici di RFI, la cui presenza risulta indispensabile alla trattazione del tema in oggetto”