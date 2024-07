Genova – Vigili del fuoco e tecnici della rete idrica al lavoro, all’incrocio tra via Chiodo e via Maculano, sulle alture della città, per una forte perdita d’acqua causata dalla rottura di una tubazione.

Un torrente d’acqua si è riversato per le strade creando non pochi problemi alla circolazione della zona.

Segnalati in zona disagi per il traffico e per i rubinetti a secco a causa del guasto.

Le riparazioni potrebbero andare avanti a lungo, in serata.

notizia in aggiornamento