Cogoleto (Genova) – sarà l’autopsia a chiarire le cause della morte della donna trovata morta, senza vestiti, in mare, sulla spiaggia di Cogoleto, nel ponente genovese. Il corpo senza vita della donna, 55 anni, residente nella cittadina, galleggiava inanimato quando i passanti lo hanno notato ed hanno allertato le forze dell’ordine.

Il cadavere è stato recuperato e trasferito in obitorio mentre le forze dell’ordine avviavano le prime indagini sul ritrovamento.

Poco lontano è stato ritrovato uno zainetto con gli effetti personali della donna che potrebbe essere stata vittima di un malore mentre faceva un bagno in mare.

Gli esami medico legali chiariranno cosa è realmente avvenuto.