Sestri Levante (Genova) – Resterà chiusa dalle 24 di oggi e sino alle 6 di giovedì 1 agosto la strada delle gallerie di Moneglia dove è in corso un intervento urgente alla rete idrica che ha fatto scattare il provvedimento.

Il traffico viene bloccati dalla ore 24 del 31 luglio alle ore 6 di giovedì 1° agosto ed il transito sarà garantito esclusivamente ai mezzi di soccorso e di polizia in emergenza in entrambi i sensi di marcia

Il Comune di Sestri Levante fa sapere che qualora i lavori terminassero in anticipo rispetto all’orario previsto, la riapertura al transito veicolare potrà essere anticipata