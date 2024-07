Il campo di alta pressione resta stabile sul Mediterraneo ma deboli infiltrazioni di aria leggermente più fresca in quota determina a tratti dell’instabilità che potrebbe intensificarsi a partire da venerdì.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore

Mercoledì 31 Luglio 2024

Al mattino transito di nubi medio-alte in spostamento da ponente verso levante sporcheranno un po’ i cieli della Liguria.

Nel pomeriggio prevalentemente soleggiato quasi ovunque. Nel tardo pomeriggio possibili rovesci temporaleschi tra la Val d’Aveto e il confine con il Piacentino.

In serata possibile transito di una linea temporalesca tra le Alpi Liguri e Val d’Orba. Non si esclude anche qualche sgocciolio sulla costa savonese. Altrove invece avremo solo un transito di nubi alte.

Venti a regime di brezza. In serata possibili temporanee raffiche dovuto al passaggio temporalesco

Mari quasi calmo o poco mosso

Temperature stazionarie ma sempre superiori rispetto alla media

Sulla costa temperature minime tra +24/+28°C e massime tra +30/+36°C

Nell’interno temperature minime tra +15/+24°C e massime tra +27/+35°C