Genova – Una nuova giornata da bollino arancione per il capoluogo ligure dove le temperature restano molto alte e con afa ad aumentare la sensazione di calore percepito.

La protezione civile ha diramato anche per oggi, mercoledì 31 luglio, il Bollino Arancione per ondata di calore di livello 2

Per domani è prevista una leggera attenuazione con livello di calore che passerà a Giallo (Livello 1).

Restano validi i consigli rivolti ad anziani, bambini e persone con malattie croniche a non uscire di casa nelle ore più calde, a consumare pasti leggeri, bere molta acqua evitando invece alcolici e bevande gassate e zuccherate e fare attenzione alla conservazione dei cibi e dei farmaci e a non abbassare troppo la temperatura nei locali con aria condizionata.

Un paio di gradi in meno e la funzione di deumidificazione attivata consentono un ottimo risultato e consumi più contenuti.

Le previsioni meteo