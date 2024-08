Genova – Un guasto alle apparecchiature del depuratore di Quinto ed un’enorme quantità di fogna che si scarica direttamente in mare. E’ successo intorno alle 14,30 nel tratto di mare direttamente di fronte al depuratore di Quinto che riceve gli scarichi fognari di decine di migliaia di abitazioni. Un’enorme chiazza dal colore inequivocabile si sta espandendo da ore nel mare cittadino e le conseguenze sono facilmente immaginabili.

Sul posto l’elicottero della Guardia Costiera e in mare le motovedette e i tecnici di Arpal per rilevare i livelli di inquinamento.

Probabile il provvedimento di divieto di balneazione per l’intera zona e forse anche oltre