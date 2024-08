Il campo di alta pressione resta stabilmente sul Mediterraneo e sull’Italia ma consente infiltrazioni di aria più fresca in quota che potrebbero determinare qualche temporale nelle aree interne tra sabato e domenica associato ad un modesto calo termico.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Venerdì 2 Agosto 2024

Al mattino possibili banchi di nubi basse non serrate lungo la fascia costiera, cielo sereno altrove.

Nel pomeriggio non si esclude qualche rovescio sulle testate della Val d’Aveto, ma in veloce trasferimento verso il Piacentino. Sul resto della regione in genere poco nuvoloso con addensamenti più compatti sulle Alpi Liguri, in attenuazione in serata.

Venti da debole a moderato intorno a sud

Mare poco mosso, localmente mosso nel pomeriggio.

Temperature stazionarie o in leggero calo, anche se accompagnate da tassi di umidità ancora elevati

Sulla costa temperature minime tra +22/+26°C e massime tra +27/+31°C

Nell’interno temperature minime tra +16/+22°C e massime tra +25/+30°C