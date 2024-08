Genova – Incidente mortale, nella notte, all’interno del sottopasso di piazza Caricamento. Per cause ancora da accertare un motociclista di circa 30 anni è deceduto a seguito di una terribile caduta all’interno della struttura viaria sotterranea.

A dare l’allarme un automobilista di passaggio che, intorno alle 4, ha trovato il corpo dell’uomo a terra all’interno del sottopasso e, poco lontano, la moto a terra.

L’automobilista ha chiamato il 118 per chiedere l’intervento dell’ambulanza ma per il motociclista non c’era più nulla da fare, all’arrivo dei soccorsi era già deceduto.

Il corpo senza vita è stato trasferito in obitorio per gli accertamenti del caso mentre le forze dell’ordine hanno avviato le prime indagini per accertare la dinamica dell’incidente anche se, dalle prime informazioni, non sembrerebbero coinvolti altri veicoli.

Saranno le riprese delle telecamere di sorveglianza, insieme ai risultati dell’autopsia, a chiarire se la caduta sia stata causata da un malore, da una manovra errata o dal contatto con un altro mezzo che si è allontanato.

Il sottopasso di Caricamento, alle 5,30 risulta ancora chiuso in direzione Levante