Genova – Una misteriosa quanto preoccupante moria di patelle e piccole conchiglie nel tratto di mare tra Quinto e Nervi. Il fenomeno viene evidenziato nelle segnalazioni di molti genovesi che vanno al mare nella zona e che, negli ultimi giorni hanno assistito ad una vera ecatombe di piccoli animali che abitano il mare. Tra gli scogli, in fondo al mare compare un numero sempre crescente di gusci vuoti di piccoli organismi, piuttosto resistenti, che solitamente riescono a sopravvivere ad ambienti anche davvero poco ospitali.

Il fulcro degli avvistamenti sembra essere la spiaggia sotto la chiesa dell’Assunta in via Oberdan ma sulle pagine social della zona ci sono segnalazioni anche in altri punti.

In molti si domandano cosa stia accadendo e se le autorità preposte al controllo della salute dei Cittadini e dell’ambiente sono informate o meno del fenomeno.

Il guasto del depuratore di Quinto, con lo sversamento in mare di un’enorme quantità di liquami fognari è stato successivo alla moria di conchiglie e animaletti marini ma forse i prelievi in mare di Arpal potranno dire qualcosa in più anche su questa piccola tragedia ambientale.

(Foto da Facebook)