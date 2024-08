Genova – Grave incidente nella notte in via Capolungo, nel quartiere di Nervi, nel levante genovese. Per cause ancora da accertare un motociclista ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato a terra riportando gravi feriete.

L’incidente è avvenuto intorno all’una della scorsa notte ed ha risvegliato di soprassaldo molte famiglie per la forza dell’impatto e il rumore causato.

Chi ha aperto le finestre ha visto la moto carambolata a terra e il motociclista immobile a terra ed ha chiamato il 118.

Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco, l’ambulanza della Pubblica Assistenza Nerviese, l’automedica del 118 Golf 1 e la polizia locale.

Il motociclista è stato stabilizzato e trasferito d’urgenza in ospedale in codice rosso, il più grave.

La polizia locale è rimasta impegnata nei rilievi per accertare l’esatta dinamica dell’incidente sino alle 4 del mattino e via Capolungo è rimasta bloccata sino a quell’ora.

Al momento non risultano coinvolti altri veicoli.