Rapallo (Genova) – Ancora una rissa, in pieno centro, tra bande di ragazzi e ragazzini che si scontrano senza esclusione di colpi scatenando il panico tra i turisti. Questa volta è successo in fondo a via Mazzini, nei pressi di piazza Da Vigo, nel pieno centro storico e ad affrontarsi sono stati ragazzi locali e una banda di “maranza” foresti (come vengono definiti i teppistelli in Lombardia).

E’ bastata una serie di sguardi e qualche parola di troppo e in un lampo i due gruppi si sono affrontati senza esclusione di colpi, con calci e pugni e lanciando sedie e tavolini mentre i turisti fuggivano urlando.

In breve sul posto si sono precipitati carabinieri e polizia ed è scattato il fuggi fuggi generale. A terra uno dei contendenti con ferite alle gambe e la necessità di essere assistito dai medici dell’ospedale.

Il ragazzo è stato accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale di Lavagna e poi ascoltato in qualità di testimone per poter risalire all’identità degli altri giovani coinvolti.

Quasi certo il “collegamento” con un’altra rissa avvenuta la notte prima sempre a Rapallo e cresce la preoccupazione dei residenti e dei tanti turisti per la possibilità che gli scontri proseguano anche nei prossimi giorni turbando e non poco la serenità dei luoghi e le vacanze dei turisti.

Da più parti si chiede che la cittadina del Tigullio venga controllata da pattuglie a piedi in grado di intervenire rapidamente e di controllare capillarmente il territorio, prevenendo gli scontri con la loro presenza piuttosto che accorrere allo scoppiare di ogni rissa.