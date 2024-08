La Spezia – E’ stata avvicinata da una coppia che chiedeva informazioni sulla farmacia più vicina e quando ha finito di dare le indicazioni necessarie, si è accorta di essere stata derubata. Brutta avventura per una pensionata spezzina raggirata in una delle classiche truffe ai danni di anziani e non solo.

La donna è stata distratta mentre si trovava nel parcheggio di un noto supermercato e i malviventi, che probabilmente la osservavano da un pò, sono entrati in azione quando la pensionata ha messo la borsa sul sedile della macchina.

I due si sono avvicinati e le hanno domandato informazioni per trovare la farmacia più vicina e la pensionata, pensando fossero in difficoltà, si è premurata di spiegare bene la strada da fare.

Evidentemente un “trucco” per permette ad uno dei due o ad un terzo complice, di avvicinarsi approfittando della distrazione della donna e per rubare a borsa con il portafgli e le carte di credito

Alla donna non è rimasto che chiamare la polizia e denunciare quanto avvenuto.

Gli agenti sono risaliti all’identità delle due persone anche grazie all’auto che avevano noleggiato per mettere a segno il colpo e li hanno denunciati