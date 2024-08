Rocchetta Nervina (Imperia)- Ricerche senza esito, ieri pomeriggio, per l’allarme lanciato da un dispositivo cellulare iPhone che ha segnalato una “caduta” attraverso una App inserita nella dotazione software del celebre telefono.

Il dispositivo ha segnalato un probabile incidente lungo il percorso di canyoning Barbaira, nel territorio di Rocchetta Nervina e sul posto si sono concentrate le ricerche del soccorso alpino mentre l’elicocottero di soccorso Grifo sorvolava la zona.

Dopo diverse ore di ricerche è stato stabilito che non c’era nessun disperso e che l’allarme poteva rientrare.

Resta da capire chi pagherà per l’impiego di uomini e mezzi e se davvero può scattare una emergenza di questo tipo “solo” per la segnalazione di una App di un telefono cellulare.

Molto probabilmente verrà cercata la persona proprietaria del numero e del telefono per capire cosa sia successo e se il dispositivo si sia attivato da solo e senza che il proprietario se ne accorgesse o, peggio, che nessuno abbia sentito il dovere di avvisare che le ricerche erano scattate “per errore”.