Genova – “Pronto, vigili del fuoco? Correte, c’è una persona immobile alla guida di un camper che non si muove da ore”

Una chiamata allarmata per segnalare una persona immobile dentro ad un camper e una corsa dei vigili del fuoco per prestare soccorso nel più breve tempo possibile.

Quando i pompieri sono arrivati, però, si sono velocemente accorti che la persona era in realtà un pupazzo, lasciato al posto di guida forse nella speranza di far desistere i ladri.

I vigili del fuoco hanno rassicurato i segnalatori e sono tornati in caserma dopo aver fotografato il pupazzo per pubblicare la foto sui social.