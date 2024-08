Genova – Attimi di panico si sono vissuti nella serata di ieri nel quartiere genovese di San Fruttuoso, in corso Galliera. I fatti sono accaduti intorno alle ore 23 e hanno visto come protagonista una coppia, che avrebbe iniziato a litigare per strada.

La donna di 30 anni avrebbe cercato di entrare all’interno della vettura guidata dall’uomo, che sarebbe partito trascinandola per alcuni metri. La trentenne, in stato di shock, è stata soccorsa dai sanitari del 118 giunti sul posto e trasportata in codice giallo all’ospedale San Martino. Fortunatamente, le sue condizioni non sarebbero gravi.

Oltre all’ambulanza e all’automedica, sul posto sono giunti anche i carabinieri che hanno avviato le indagini per ricostruire quanto accaduto, ascoltando le testimonianze delle persone presenti.