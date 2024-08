Nuova ondata di maltempo attesa per le prossime ore sulla Liguria e la Protezione Civile regionale diffonde uno stato di Allerta Arancione per temporali per domani, domenica 18 agosto su tutta la Liguria.

Una Allerta Gialla scatterà dalle ore 20 e sino alla mezzanotte sempre sulla Liguria e sempre per possibili temporali anche di forte intensità.

Dalla mezzanotte si alza il livello di allarme sino ad Arancione e terminerà:

• ALLE 9:00 SU ZONA A (Ponente)

• ALLE 14 SU ZONA D (Versanti padani di Ponente)

• ALLE 16:00 SU ZONE: B (Centro), C (Levante), E (Versanti padani di Levante)

LA CHIUSURA DELL’ALLERTA ARANCIONE SARA’ SEGUITA DA UN’ ALLERTA GIALLA SU TUTTE LE ZONE (ABCDE) fino alle 18:00 di domani domenica 18 agosto.

Fino al tardo pomeriggio di oggi si registreranno ancora fenomeni localmente forti su tutta la regione; in serata si assisterà ad un ulteriore peggioramento con fenomeni piu’ diffusi e precipitazioni piu’ intense che potranno portare cumulate puntualmente elevate. I fenomeni potranno essere accompagnati da grandine di piccole dimensioni, colpi di vento e un calo delle temperature. La perturbazione interesserà dapprima il centro ponente per poi spostarsi ed evolvere verso il levante.

La giornata di domenica 18 agosto proseguirà all’insegna di condizioni di marcata instabilità e tra pomeriggio e sera si attende un nuovo passaggio temporalesco ma meno intenso del precedente con fenomeni in spostamento dalla Pianura Padana alla costa