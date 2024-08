Ventimiglia (Imperia) – Due uomini feriti a colpi di coltello e turisti terrorizzati. E’ il bilancio della rissa a colpi di coltello scoppiata ieri sera sulla passeggiata Oberdan, poco lontano dal piazzale del Resentello.

Per motivi ancora da accertare i due uomini si sono affrontati prima con calci e pugni e poi hanno estratto le lame dei coltelli ferendosi a vicenda tra le urla terrorizzate dei turisti che fuggivano.

In breve sul posto sono arrivate le forze dell’ordine e le ambulanze del 118 e i due uomini sono stati separati e poi trasferiti in ospedale.

Uno è stato medicato per ferite superficiali mentre l’altro è stato ricoverato per profonde ferite riportate nello scontro.

Le indagini proseguono ma cresce il malcontento per la sensazione di carenza di sicurezza che si sta diffondendo sempre più nella città di confine nonostante la crescente presenza delle forze dell’ordine.