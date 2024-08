Genova – Restano gravi, all’ospedale San Martino, le condizioni della donna di 60 anni travolta ieri, in via Bobbio, da un’auto guidata da un 82enne con la patente scaduta da 25 anni.

La donna si trova ricoverata in ospedale in codice rosso, il più grave, a seguito delle ferite riportate nell’impatto con la vettura condotta dal pensionato.

Quando è arrivata la polizia locale per gli accertamenti del caso, il pensionato ha candidamente confessato che la sua patente era scaduta e che non la aveva rinnovata. Una situazione non troppo infrequente tra le persone di una certa età, convinte che la patente resti valida per 10 anni anche dopo i 70 anni mentre le attuali normative hanno ridotto a 3 gli anni tra una visita di controllo e l’altra.

Quando sono stati inseriti i dati della patente, però, gli agenti sono rimasti “di sasso” scoprendo che, in realtà, il documento era scaduto ben 25 anni prima.

Come abbia fatto l’anziano a evitare i controlli per un quarto di secolo resterà probabilmente un mistero mentre invece rischia grosso ora perché, oltre alle sanzioni e le multe, il pensionato rischia che la assicurazione si rifiuti di pagare i danni perché l’uomo guidava consapevolmente senza patente e non aveva rispettato l’obbligo di sottoporsi alle visite di controllo.