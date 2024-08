Ceriale (Savona) – E’ stato inseguito e bloccato il 28enne che ieri ha cercato di investire due agenti della polizia locale per cercare di evitare l’arresto per detenzione di droga.

Il giovane era stato fermato per un normale controllo ma è subito apparso molto nervoso e così gli agenti hanno deciso di approfondire la verifica scoprendo che il ragazzo nascondeva alcune dosi di droga nei vestiti.

A quel punto il ragazzo ha tentato di fuggire, travolgendo i due agenti, ma è stato subito bloccato ed arrestato. Dovrà rispondere di spaccio di droga, lesioni gravi e resistenza a pubblico ufficiale.

Dopo il fermo il giovane è stato trasferito nel carcere di Imperia.