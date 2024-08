Genova – Lavori ancora in corso e ancora disagi, nel tunnel di corso Sardegna, dopo la rottura del grosso tubo da 500 millimetri che ha causato ieri l’allagamento delle strade, l’interruzione del servizio di distribuzione della rete idrica e il blocco del traffico nella zona tra corso Sardegna, via Tolemaide e corso Torino.

La tubazione è stata riparata e l’acqua è tornata in quasi tutte le utenze ma per quanto riguarda il traffico si dovranno aspettare i lavori di ripristino previsti per la giornata di oggi.

Intanto divampano le polemiche per le rotture di tubazioni che si ripetono sempre più di frequente in città, causando disagi ma anche danni veri e propri alle attività che restano senza acqua o vengono allagate o, ancora, come nel caso di ieri, restano senza corrente per interruzioni del servizio collegate ai guasti alle tubazioni dell’acqua.

Le tubazioni sono ormai vetuste e presentano problematiche legate al passare del tempo ma chi gestisce il servizio dovrebbe avere un quadro ben preciso della situazione e i genovesi si domandano perché non si interviene prima invece di attendere le rotture.

Nel sottopasso di corso Sardegna, poi, le rotture sono già state diverse.