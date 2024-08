San Colombano Certenoli (Genova) – Un impatto violentissimo quello avvenuto questo pomeriggio, intorno alle 17, sulla strada provinciale che attraversa il centro abitato della Val Fontanabuona. Un 30enne alla guida della sua moto si è scontrato, in circostanze ancora da chiarire, con una vettura. L’uomo è stato sbalzato dalla moto ed è caduto rovinosamente a terra ed ha riportato un forte trauma cranico che gli ha fatto perdere conoscenza.

Sul posto sono accorsi i mezzi di soccorso e delle forze dell’ordine ed il centauro è stato intubato e stabilizzato e si è deciso il trasferimento in elicottero all’ospedale San Martino di Genova per le gravi ferite riportate.

Lo staff medico ha attribuito il codice rosso, il più grave e l’uomo verrà sottoposto a tutti gli esami salva vita.

Intanto le forze dell’ordine indagano per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente le responsabilità