Genova – Una giovane di 17 anni è stata aggredita all’alba di questa mattina, giovedì 22 agosto, mentre si trovava in corso Italia. A denunciare il fatto è stata la stessa ragazza, che ha raccontato di esser stata aggredita da due coetanee che non aveva mai visto. Al momento non sono chiare neanche le cause del gesto.

La 17enne ha raccontato che le due l’avrebbero colpita al volto con violenza, causandole alcune ferite. Per questo motivo, si è reso necessario il trasporto all’ospedale San Martino da parte dei sanitari del 118 giunti sul posto.

Su quanto accaduto indagano le forze dell’ordine. Nelle prossime ore potrebbero essere visionate le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona per risalire all’identità delle responsabili.