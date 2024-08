Genova – La vetrina di una pizzeria “sfondata” in pieno giorno, sul lungomare di Pegli e l’appello per cercare eventuali testimoni di quanto avvenuto.

E’ successo ieri nella delegazione del ponente genovese, da qualche tempo al centro di una preoccupante escalation di episodi di violenza e di micro criminalità.

Il video della vetrata della pizzeria circola sui social insieme all’invito, a chi ha visto il responsabile, a farsi avanti e ad informarne le autorità o quantomeno i proprietari del locale.

Intanto cresce la preoccupazione dei residenti che da tempo lamentano la scarsa attenzione delle istituzioni e la preoccupante crescita di episodi di violenza, anche gravi, che interessano il quartiere. Solo pochi giorni fa un sedicenne era stato derubato degli abiti firmati mentre si trovava alla stazione ferroviaria, in pieno centro del quartiere.